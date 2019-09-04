دراسة: الحيتان الحدباء تتجمع سنويا في "مسابقة غنائية"

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

كشفت دراسة جديدة أن الحيتان الحدباء تجتمع في أقصى شمال نيوزيلندا مرة كل عام، في حدث يشبهه الباحثون بمسابقة غنائية عند البشر، حيث يتبادلون الأغاني ويتعلمون ألحانًا جديدة من بعضهم البعض.

وحللت دراسة لباحثين من جامعات دولية، نشرت اليوم الأربعاء، تسجيلات لحيتان حدباء حول جزر كرمادك، نحو ألف كيلومتر شمال شرقي أوكلاند/ حيث تمر الحيتان في هجرتها السنوية من أراضي تكاثرها الشتوية في جنوب المحيط الهادئ إلى القارة القطبية الجنوبية.

وبينما كان الباحثون يركزون أساسا على اكتشاف أصول أراضي تكاثر الحيتان، فوجئوا بالقدر الكبير من الغناء.

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وقالت روشيل كونستانتين، الباحثة المساعدة: "لم نكن نتوقع سماع هذا القدر من غناء الحيتان، ويمكن مقارنة تسجيلاتنا في تلك الرحلة بـ 52 أغنية من أغاني الحيتان التي سجلها باحثون في كاليدونيا الجديدة وبولينيزيا الفرنسية وجزر كوك وتونجا ونيوي".

وأضافت أن المقارنات بين أغنيات الحيتان ترجح أن جزر كرمادك تعد مكانا مهما تستمع فيه الحيتان إلى أغاني الحيتان الأخرى وتنقل الحيتان تلك الأغاني إلى غيرها لتتعلمها منها.

وتابعت: "مثل البشر، ينقل الحوت الأحدب السلوك بما في ذلك التقاليد الصوتية".