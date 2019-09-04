تيموثي شالاميت يثير جدلا بسبب إطلالته في مهرجان فينيسيا

أثار النجم العالمي الشهير تيموثي شالاميت جدلا كبيرا بسبب إطلالته الغريبة على السجادة الحمراء في حفل افتتاح فيلم "The King" في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ76 لعام 2019 مساء يوم الإثنين.

وارتدي تيموثي حلة غريبة باللون الفضي اللامع يطغي عليها الطابع الأنثوي، وانتعل بوتا طويلا من الجلد باللون الأسود اللامع.

وفيلم "The King" تدور قصته في قالب درامي معاصر، ويقدم معالجة جديدة ومختلفة لمسرحية الكاتب البريطاني الشهير ويليام شكسبير (هنري الخامس).

ويشارك في بطولة الفيلم كل من النجوم تيموثي شالاميت وجويل إجيرتون وتوم جلين كارني ودين تشارليز تشابمان وشون هاريس وتوماسين ماكنزي وروبرت باتنسون وبين ميندلسون وغيرهم.

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