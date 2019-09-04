لن تكتمل إطلالتك في السهرات والحفلات بدون أن تعتمدي المناكير الأكثر مواكبة لصيحات الموضة والأكثر ملائمة لإطلالتك، لتظهري بأحلى لوك يليق بإطلالاتك الليلية، ولأننا نهتم بجاذبية إطلالتك، اخترنا لكِ مجموعة ملفتة للغاية من ألوان مناكير تليق بالسهرات والحفلات. قد يهمك ايضاً: المناكير الفرنسي الصيحة الرائجة كل موسم للحصول على أظافر مميّزة صيحة المناكير المعدنية للمرأة العصريّة لخريف 2019

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