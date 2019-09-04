6 طرق لتنسيق أزياء العمل في فصل الخريف بسهولة

ليس من السهل تنسيق الملابس المكتبية المملة والمتكررة، خاصة في فصل الشتاء، فإن الأشهر الأكثر قتامة القادمة عادة ما تؤدي إلى مجموعة أكثر إحباطًا من الأدوات المكتبية.

لكن لا تتعثري في مجموعة من القمصان السوداء المملة، من خلال إعطاء خزانة ملابس العمل الخاصة بك دفعة مثيرة وعصرية، وستجدين نفسك تتطلعين إلى ارتداء ملابسك في الصباح يومياً.

فمن السهل أن تتكيفي مع الاتجاهات الموسمية لتكون أزياء العمل مناسبة بحسب الطقس، بغض النظر عن جدولك الزمني، فقط يمكنك أن تتخلصي من بعض القطع التي طالما قمتي بأرتدائها أو يمكنك ببساطة أن تقومي بتحديثها بطريقة مختلفة، فنحن هنا نتطلع إلى مساعدتك فى تنسيق ملابس عملك باتباع إرشاداتنا البسيطة.

جددي مظهر بدلتك

اذا كان لديك بدلة أو اثنين فقط للعمل، يمكنك أن تنوعي في القطعة الخلفيه مثل أن تضيفي كنزة بلون المستردة أو قميص مميز من الحرير، أو في الأيام العادية يمكنك فقط إضافة تيشرت أبيض مع حذاء رياضي.

معطف الجاسوس trench coat

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هذا المعطف الذي يسمى trench coat الذي يذكرنا بالأفلام الكلاسيكية القديمة عندما كان يرتديها الجواسيس والمفتشين، أصبحت الأن منتشرة بكثرة هذا الموسم، بسبب خامتها الخفيفة وشكلها المميز.

فساتين oversized كلاسيكية

الفساتين الضخمة هى الأنسب حرفياً للخريف عند زيادة حجم كعب الحذاء الخاص بكِ، وارتداء الأقمشة الضخمة ، يمكنك تحقيق التوازن مع قميص مُجهّز وكعب سميك.

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