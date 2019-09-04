محشي البامية "آخر تقاليع الأكل".. وسيدات: "ليفل الوحش في الفراغ"

"محشي البامية، ليڤل الوحش في الفراغ والصبر"، منشور تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن طريقة جديدة لطهي "البامية"، غير المعتاد عليها من خلال ضمها لمجموعة "المحشي" ورق العنب والكوسة والباذنجان والفلفل.

وتفاعل عدد كبير من الرواد مع الصورة المتداولة، وكان من أبرز التعليقات: "حتى البامية مسلمتش منكو الله ينورك عليكي يا باشا أنا اصلا مابحبهاش والحمدلله بعد الاختراع ده زاد تمسكي بقراري"، "هي الكوسة والباذنجان زعلوكوا في حاجة"، "حضرتك أنا بقمعها بالعافية"، "بصراحة كده كتير ده المحشي العادى بياخد أسبوع على ما يتعمل"، و"هي بامية الويكة قصرت في حاجه معاكوا"، و"دي تتحشي إزاي".

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وتواصل "هُن" مع عدد من السيدات ورباب المنازل، وطرح عليهم سؤالًا، هل يمكنكِ تجربة اختراع محشي البامية؟، ليرصد إجابات عدة.

"أخرة تقاليع الأكل"، بهذه العبارة أوضحت "نورهان.س"، صاحبة الـ28 عامًا، رأيها في محشي البامية، الذي انتشر عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت: "البامية من غير صلصة وليمون ملهاش لازمة، مين هيكون عنده صبر إنه بحشيها ده غير إن ملمسها شائك، الفاضي يعمل قاضي".

ولم تقتنع "رضوى.ش"، ربة منزل، تبلغ من العمر 36 عامًا، بالطريقة الجديدة التي أصبحت منتشرة عبر صفحات السوشيال ميديا، وهو اختراع "البامية"، وقالت: " ولادي بعمل المستحيل معاهم علشان ياكلوها، يقوموا يعملوها محشي، ده غير إنها هتاخد وقد ومجهود ومحدش هيحبها في الآخر".