بعد قضية الشيكات.. أزياء بوسي "ماركات عالمية" أحدها بـ54 ألف جنيه

أزياء تحمل توقيع دُور أزياء عالمية، ذات تكاليف باهظة، تتجمل بها المطربة الشعبية بوسي، خلال حفلاتها الفنية واستضافتها في لقاءات إعلامية، في ظل تداول شائعة بالقبض عليها في منزلها بالتجمع الخامس، خلال الساعات القليلة الماضية، لصدور أحكام قضائية نهائية واجبة التنفيذ، لتحريرها عددا من الشيكات دون رصيد، لطليقها ومدير أعمالها السابق فطين، منذ سنوات، وهو ما نفاه محاميها.

"هن" رصد أبرز الأزياء "سِنييه" التي أطلت بها بوسي خلال السطور التالية:

في يناير الماضي، ظهرت المطربة الشعبية، بفستان أسود متوسط الطول، والذي تميز بأنه دون أكمام، ويحمل رسومات لفاكهة "الأناناس"، مطرزة بـ"ترتر" ذهبي لامع، من توقيع دور الأزياء العالمية دولتشي آند جبانا، المعروفة بارتفاع أسعار أزيائها.

وبسترة سوداء مزينة بزرائر ذهبية اللون، وبنطلون قاتم اللون غير منقوش، من توقيع دار الأزياء الفرنسية بالمان، تألقت بوسي، في أبريل الماضي، خلال استضافتها في البرنامج اللبناني "هيك منغني"، الذي تقدمه الفنانة اللبنانية مايا دياب.

تصل قيمة السترة 2990 دولارًا أمريكيًا، وما يعادل 47 ألف جنيه مصري، فيما يصل سعر البنطلون إلى 490 دولارًا أمريكيًا، ما يعادل 7840 جنيهًا مصريًا، لتصل قيمة الإطلالة بالكامل الـ54 ألف جنيه مصري.

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وخلال تكريمها، بمهرجان "ميما ميوزيك أورد"، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، في يوليو الماضي، ظهرت بإطلالة سوداء، غير منقوشة، مزينة بـ"إكسسوار" لامع، أسفل الخصر، من توقيع بالمان.

في ديسمير 2018، لفتت المطربة الشعبية بوسي الأنظار، بارتدائها فستانا متعدد الألوان، خلال إحيائها حفل ليلة رأس السنة، بفستان واسع، يحمل رسومات لورود كبيرة الحجم، إضافة إلى حزام أبيض متوسط الحجم بمنطقة الخصر، من "دولتشي أند غابانا"، والذي سبق أن ارتدته "كيتي سبينسر" ابنة تشارلز سبينسر، شقيق الأميرة ديانا، في يونيو 2018.

وتميزت إطلالة ابنة شقيق الأميرة ديانا، بقبعة ملكية فاتحة اللون، خلال حفل زفاف ابنة شقيقة الأميرة ديانا، سيليا ماكوركوديل، التي تزوجت من جورج وودهاوس في كنيسة بلينكولنشاير في إنجلترا.

وعلى خشبة المسرح، في مهرجان "موازين" المنعقد في المغرب، يونيو 2018، أحيت المطربة المصرية حفلها الغنائي، بفستان قصير وضيق، يحمل العديد من النقوش الزرقاء اللامعة، من "بالمان"، والذي يقدر بـ2300 دولار، ما يعادل 36 ألفا و800 جنيه مصري.

يشار إلى أن أحمد الجنزوري محامي الفنانة الشعبية بوسي، قال إنّ ما أثير بشأن حبسها بسبب تهربها من سداد شيكات بقيمة 30 مليون غير صحيح بالمرة، وأضاف الجنزوري لـ"الوطن"، أنّ بوسي لا تزال في منزلها لم تغادره، وأنّه تواصل معها هاتفيًا بنفسه وتأكد من الخبر بعد استيقاظه في الصباح.

وتابع محامي الفنانة بوسي: "متحبستش وكل اللي اتقال إشاعات، معرفش مين بيروجها حسبي الله ونعم الوكيل".