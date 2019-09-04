كيف تنسقين البوت هذا الخريف على غرارِ نجمات هوليوود؟

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حان الوقت تقريبًا لتتخلي عن صنادلك الصيفية لتحلّ محلها أحذية البوت الخريفية، ولأنَّ أفضل جزءٍ للاستعداد لفصلِ الخريف هو شراءُ حذاءٍ جديد، غالبًا ما تحرص النساء على شراء زوجٍ جديدٍ من أحذية البوت، لكونها من أنماط الأحذية التي تغازل إطلالةَ المرأة الخريفية.
ويمكنكِ ارتداءُ البوت مع بدلةٍ رياضيةٍ أثناء السفر على غرار ريهانا، أو مع بنطلون جينز وسترة بليزر على غرار نيكول كيدمان، أو حتى مع سترة جينز بنمط الفستان القصير على غرار آشلي غراهام.
ولنساعدك على اختيار الأنماط التي ستضفي لمسةً من الأناقةِ على إطلالاتكِ، قمنا بتجميع إطلالات أشهر أيقونات الموضة أمثال سيندي كراوفود، آشلي غراهام، كيا جربر، ريهانا، جيجي حديد وغيرهن، بثلاثة أنماطٍ مختلفة، من البوت ذي الكعب العالي إلى البوت العسكري مرورًا بالبوت العالي فوق الركبة.
البوت ذو الكعب العالي
البوت المسطّح
البوت ذو الساق العالية
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