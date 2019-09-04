الامارات | الألمان و«نقانق الكاري».. 70 عاماً من الولع

شكرا لقرائتكم خبر عن الألمان و«نقانق الكاري».. 70 عاماً من الولع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحتفل الألمان اليوم بمرور 70 عاماً على ابتكار نقانق الكاري (كاري فورست) وهي وصفة ألمانية للنقانق المطهية بمسحوق الكاري وصلصة الطماطم.



ونقانق الكاري إحدى أكثر الوصفات تميزاً ضمن 1500 وصفة للنقانق في ألمانيا، وتقدم عادة في أطباق ورقية مع رقائق البطاطا (البطاطس).



ويتجاوز الاستهلاك السنوي من النقانق أكثر من 800 مليون قطعة، لكن نقانق الكاري هي الأكثر شيوعاً في العاصمة الألمانية، ويعد المستشار الألماني السابق جيرهارد شرودر من أهم المولعين بهذا الصنف.

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وقال مالك أحد أكشاك الوجبات الخفيفة يدعى جورج بير «أعتقد أن نقانق الكاري أصبحت جزءاً من التراث الثقافي الألماني..إنها قصة نجاح عظيمة». وأضاف أن مفتاح النجاح هو النقانق فائقة الجودة.



وتابع: «نضيف لحما بقرياً إلى نقانقنا ونوصل طلبات طازجة يومياً. وبالطبع لدينا صلصتنا الحارة منزلية الصنع أو صلصة الطماطم بالكاري».



وذاع صيت نقانق الكاري فور انتهاء الحرب العالمية الثانية عندما كان الطعام شحيحاً، واجتهد سكان برلين لإعادة بناء عاصمتهم المدمرة.



وكُتب على لوحة معلقة في المكان الذي يُعتقد أن هيرتا هويفر ابتكرت به هذا الصنف في برلين الغربية في عام 1949: «فكرتها تراث ومتعة أبدية».

برلين - رويترز