الامارات | «سوشي سامبا» على ارتفاع 220 متراً في نخلة جميرا

شكرا لقرائتكم خبر عن «سوشي سامبا» على ارتفاع 220 متراً في نخلة جميرا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة «نخيل» للتطوير العقاري، اليوم، عن أن الطابق الـ51 من برج «ذا بالم تاور»، في قلب «نخلة جميرا» بدبي سيحتضن مطعماً عالمياً، يقدم مزيجاً من الأطباق اليابانية والبرازيلية والبيروفية.

وسيفتتح مطعم «سوشي سامبا» العالمي في البرج على ارتفاع 220 متراً، خلال العام المقبل.

ومن المقرر أن يقدم المطعم، إضافة إلى أطباقه العالمية الشهيرة، ملامح عدة للثقافة والفنون والموسيقى والتصميمات المستوحاة من بلدان عدة، والمنعكسة على تصميمه وديكوراته الداخلية والخارجية، وسيوفر لروّاده إطلالات على «نخلة جميرا» والخليج العربي والأفق الساحر لمدينة دبي.

وقال المدير التنفيذي لشركة «نخيل مولز» عمر خوري: إن «قطاع المطاعم والترفيه في (نخلة جميرا) يواصل نموه وتوسعه لتوفير أساليب جديدة للعيش والترفيه العصري في الإمارات، بما يقدمه من تجارب ضيافة وإطلالات خاصة، ونثق في أن يتحول»سوشي سامبا«إلى أحد عناصر الجذب، ونتطلع إلى افتتاح هذه العلامة الشهيرة عالمياً بدبي قريباً».

من جانبه، قال رئيس العمليات في «سوشي سامبا» عمر جوتيريز: «لقد افتتحت علامتنا أول مطعم لها في مدينة نيويورك في عام 1999، والذي عزز من حضوره منذ ذلك الحين ليصبح أحد أكثر المطاعم المفضلة بين الرواد لتناول الطعام والترفيه. وبعد 20 سنة منذ ذلك الوقت، نتأهب لافتتاح مطعمنا في دبي، التي تعد وجهة عالمية لفنون الطهي والمأكولات والمشروبات، وهو ما سيمثل إضافة مهمة إلى قائمة مطاعمنا، ويعزز من شهرتها حول العالم».