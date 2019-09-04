محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - هدى عبدالناصر: يعتبر هرمون اللبن أو البرولاكتين أحد الهرمونات التي تفرزها الغدة النخامية في جسم الرجال والسيدات على حد سواء. ويقول خبراء الصحة إن الهرمون يتم إنتاجه في الرحم والخلايا المناعية والدماغ والثدي وغدد البروستاتا عند الرجال، والجلد والأنسجة الدهنية وذلك وفقاً لما ذكره موقع "Hormones". للمزيد عن يؤدي للضعف الجنسي.. تعرف على مخاطر نقص هرمون البرولاكتين للرجال.. اضغط هنا

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