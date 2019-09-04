من 6 لـ9 صباحا.. 30 دقيقة تمارين تفقدك الكثير من الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- آية شطوري:

يهتم الكثير بفقدان وزنهم بشكل سريع وفعال دون اللجوء إلى أساليب قد ترهقكم وتجعلهم يشعرون بالإجهاد، ولكن إذا كنت تقرر إجراء بعض التمرينات السريعة والفعالة لإنقاص وزنك خصوصًا مع وجود حمية غذائية مخصصة، فإليك بعض التمرينات الرياضية التي يمكن أن تمارسها في منزلك للقضاء على السمنة.

بداية لا بد أن تحدد موعدًا مخصصًا للتمرينات الرياضية اليومية، ويفضل في الصباح الباكر بين الساعة 6 إلى 9، وتختار في هذا الوقت 30 دقيقة للقيام بهذه التمرين ثلاثة أيام من الأسبوع، حتى تحصل على نتيجة مرضية، حسبما قالت مدربة الجيم شروق رجب.

وتقسيمة التمرينات هي الأهم؛ للحصول على جسم رشيق في مدة لا تقل عن 40 يومًا، لذلك لا بد أن تتأكد من تقسيم تمرينات الساقين والذارعين والبطن، على أيام الأسبوع، للحصول على نتيجة أسرع، أما إذا كانت مثلًا البطن تحتوي على نسبة كبيرة من الدهون، فحاول أن يكون التمرين على أربعة أيام، لتأخذ تمرينات البطن يومين، والساقين يوم والذراعين يوم، وهكذا.

- تمرين الذراعين:

1- تمارين الضغط Pushups، في البداية يمكن ممارستها باستخدام الحائط أثناء الوقوف، ثم ممارستها على الأرض مع الحرص على أن تكون اليدين قريبتين من بعضهما البعض، لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة من التمرين في حرق دهون الذراعين،

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2- Triceps Kickback، يجب أن يكون الجسم منحني إلى الأمام مع قبض اليد على الدمبل بصورة متوازية مع الأرض، ويمكن تحريك اليدين معًا أو تمرين كل يد وحدها.



تمرين الساقين:

1- استلق على الأرض، وارفع يديكِ على منطقة الصدر، وارفع القدمين مع شد العضلات، ولا تثني الركبتين، قم بشد عضلات الفخذين، بأطول وقت ممكن، ثم اثنِ أصابع قدميك.

2- الطريقة الثانية للقيام بهذا التمرين هو شد عضلات البطن وجعل الساقين متقاربتين، لشد عضلات الساق الداخلية.

تمرين البطن:



ابدأ بوضع الـ plank ثم ارفعِ الساق اليمنى لأعلى باتجاه السقف، وبعد ذلك قم بالتبديل وعمل نفس الحركة ولكن بالساق اليسرى، قم بالاستمرار في التبديل بين الساقين مع الحرص على إبقاء الرأس مستقيمة بامتداد باقي الجسم ومع الحفاظ على استقامة الجسم.