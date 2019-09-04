قبل انطلاق المهرجان.. 13 معلومة عن منتجع الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

ينطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر المقبل. واعتاد منتجع الجونة أن يجمع كوكبة متميزة من ألمع وأفضل النجوم سواء عربيًا أو عالميًا، وقبل انطلاق المهرجان يرصد "الخليج 365" خلال السطور التالية، أهم المعلومات عن الجونة:

1- يبعد عن القاهرة 470 كيلومترًا، ويوفر جميع التجهيزات التي تجعل السائح ينعم بعطلة رائعة؛ إذ يشتمل على العديد من الفنادق الفاخرة والمطاعم العصرية وملاعب الجولف ومراكز الغوص والبازارات.

2- يتمتع بالمياه الصافية الرقراقة والسماء الزرقاء والشمس الساطعة طوال العام.

3- يوجد بمنتجع الجونة، الذي يبعد عن مطار الغردقة الدولي مسافة 22 كيلومترا، شاطئان رئيسيان هما "زيتونة بيتش" و"مانجروفي بيتش".

4- يتخلل المنتجع عددا كبيرا من البحيرات والقنوات المائية؛ ما يجعل لكل منزل أو فيلا أو شاليه في المنتجع شاطئًا خاصًا به، ومعظم هذه القنوات المائية أقيم عليها جسور حجرية صغيرة لتسهيل التنقل.

5- يضم منتجع الجونة ستة أحياء هي "مارينا تاون"، "الحي المتوسطي"، "حي الجولف"، "الحي النوبي"، "حي الهضبة"، و"الحي الإيطالي".

6- يمتاز منتجع الجونة بوجود العديد من مراسي اليخوت الأنيقة وإمكانيات الغوص المتنوعة، كما يهدف إلى جذب السياح من الشباب بصفة خاصة من خلال الرياضات المائية المثيرة.

Advertisements

7- تتنوع أمام السياح باقة العروض والخدمات بدرجة مُحيرة، منها مطاعم هندية وتايلاندية وإيطالية وفرنسية.

8- بمجرد أن يصل السائح إلى منتجع الجونة يشعر كأنه في مدينة ملاهٍ أوروبية، حتى إن النفايات يتم فصلها بداخل الحاويات بدقة وبشكل نظيف للغاية.

9- واحة الهدوء وعلى النقيض من مدينة الغردقة الصاخبة يعتبر منتجع الجونة واحة الهدوء والاسترخاء على شواطئ البحر الأحمر،

10- هناك العديد من الأسباب التي تدفع 80% من السياح إلى العودة إلى هذا المكان مرة أخرى، منها توافر الأمن وحسن تعامل البائعون مع السياح.

11- تشدد إدارة منتجع الجونة على ضرورة تحفظ البائعين مع السياح وحسن معاملتهم، ما ينعكس بالإيجاب على السياح الذين يشعرون بحريتهم في المكان.

12- أجواء المغامرة ويعتبر منتجع الجونة هو المكان المناسب للسياح الذين يرغبون في زيارة مصر والتعرف على أجوائها الساحرة.

13- يزخر منتجع الجونة بالكثير من المتاجر والبازارات التي توفر للسياح مختلف الهدايا التذكارية التقليدية مثل قطع السجاد اليدوي والنرجيلة أو حتى الأحجار الكريمة والمجوهرات.