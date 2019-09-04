فيكتوريا بيكهام الأكثر أناقة في حفل GQ السنوي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 سبتمبر 2019 04:39 مساءً - أقيم حفل توزيع جوائز GQ السنوي في لندن مساء أمس، وقد حضر الحفل مثل العادة عدد كبير من النجوم والنجمات العالميين، الذين اختاروا أجمل الاطلالات وأكثرها أناقة لهذا الحفل، وقد لفتتنا اطلالات النجمات التي اتخذت الطابع الذكوري، والتي بدت الأكثر أناقة مثل فيكتوريا بيكهام Victoria Beckham في بدلة باللون الأبيض، وويني هارلو Winnie Harlow في بدلة باللون الأسود، وإليكِ بالصور بعض الاطلالات التي اخترناها والتي كانت من الأبرز في حفل الأمس.



فيكتوريا بيكهام متألقة في بدلة باللون الأبيض

فيكتوريا بيكهام أنيقة في بدلة باللون الأبيض





البدلات الرسمية إحدى أبرز صيحات الموضة لهذا الموسم، وفيكتوريا بيكهام Victoria Beckham من أفضل من يصنعها ومن يرتديها أيضًا، مثل اطلالتها مساء أمس في حفل GQ في بدلة باللون الأبيض من تصميمها، مؤلفة من بليزر بصفّيْ أزرار، وبنطلون بقصة أرجل واسعة، وقد نسقت معها حذاءً بكعب عالٍ وحقيبة كلاتش أنيقة باللونين الأسود والذهبي.





إيل فانينغ في اطلالة رومانسية

ايل فانينغ في فستان مميز من دولتشي أند غابانا



تعشق النجمة الشابة إيل فانينغ Elle Fanning الاطلالات ذات الطابع الرومانسي، وكثيرًا ما نشاهدها في التصميمات الحالمة والأنثوية، مثل هذه الاطلالة التي اختارت فيها فستانًا من دولتشي أند غابانا Dolce&Gabbana مصنوعًا من قماش الشيفون ومزينًا بالورود الملونة.





ويني هارول أنيقة في بدلة باللون الأسود

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ويني هارلو في بدلة باللون الأسود من برادا



عارضة الأزياء السمراء الجميلة ويني هارلو Winnie Harlow اعتمدت أيضًا البدلة الرسمية، لكنها اختارتها باللون الأسود من دار برادا Prada وكانت عبارة عن بليزر حددت خصره بحزام عريض من الجلد، وزينته ببروش أحمر على شكل قلب، وبنطلون بقصة أرجل مستقيمة، وقد أكملت اللوك بحذاء بكعب عالٍ مزين باكسسوار من الكريستال.





نيكول كيدمان في فستان أصفر

نيكول كيدمان في فستان أصفر من رالف أند روسو



تميل نيكول كيدمان Nicole Kidman لاختيار الاطلالات اللافتة والتي أحيانًا تكون غير موفقة، مثل اطلالتها أمس في فستان باللونين الأصفر والزهري من رالف أند روسو Ralph&Russo قصته مستقيمة مع ياقة عالية وأكمام طويلة.



شاهدي اطلالات النجمات في حفل توزيع جوائز GQ السنوي، واختاري الاطلالة الأجمل برأيِك.