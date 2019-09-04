كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 سبتمبر 2019 04:39 مساءً - هيلا غزال صانعة محتوى ومدوّنة نَشِطَة على شبكة الإنترنت، وناشطة اجتماعية في مجال تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، لها مشاركات عدة في أفلام قصيرة وكتابة صحافية، وإعلانات تجارية، وقامت بتقديم العديد من البرامج والمسرحيات والمسلسلات القصيرة على اليوتيوب، كما شاركت في تمثيل فيديو كليب للفنانة بلقيس، وكانت لها مشاركات عدة في عروض أزياء وتنسيقها، وكتابة أخبار صحافية عنها، أما الآن فهي تمتلك علامة تجارية خاصة بها في الأزياء.



نُعرّفكِ اليوم على نشاط هيلا غزال في مجال صناعة المحتوى والأزياء، ونقدم لكِ مجموعة مختارة من اطلالاتها التي تتميز بروح شبابية أنيقة.

إطلالات شبابية من هيلا غزال





نسَّقت هيلا بنطالًا ضيقًا كحليّ اللون مع مجموعة من القمصان، أبرزها قميص سماوي بأزرار وكشكشة، وقميص أبيض برسومات وجاكيت زهري من المنتصف وأبيض من الأكمام، وقميص أبيض يُزينه جاكيت أخضر بجيوب وطبعات، وتيشيرت أسود برسمة زهور بيضاء.

أزياء كاجوال من هيلا غزال





وعن الأزياء الكاجوال اختارت بنطالًا أحمرَ مع قميص أبيض بنقاط حمراء، وظهرت ببنطال بُنّي مع قميص بُنّي غامق وحقيبة بيضاء برسومات، وبنطال أسود واسع بأزرار على منطقة البطن، مع بلوزة بيضاء بفيونكة ورسوم صغيرة، وأطلت بـ جمبسوت أزرق بحزام خصر وكشكشة على منطقة الصدر.



أما عن الفساتين فتجملت بفستان كحلي طويل مكشوف الأكتاف وبكشكشة في الأسفل، وتزينت بفستان أبيض طويل برسمة زهور وأوراق شجر بألوان عدة، وارتدت فستانًا أصفر بكشكشة على منطقة الصدر والكتفين، مع طوق ورد زهري.

إطلالات شبابية من هيلا غزال





حققت هيلا انتشارًا واسعًا على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث وصل عدد مشاهدي قناتها إلى أكثر من مليار مشاهد، كما سجَّلت القناة أكثر من 6 ملايين مشترك في الفترة ما بين 2013 إلى 2018، ومن ثمَّ أطلقت قناتها الثانية على يوتيوب (its Hayla) الناطقة باللغة الإنكليزية، وهي امتداد لقناتها الأولى من ناحية المواد المطروحة والمحتوى المصاحب لها، وسوف تكون مُوجَّهة لمنطقة الولايات المتحدة.



وتعدّ هيلا أيضًا إحدى سفيرات برنامج التغير التابع للأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وتُعتبر أول سفيرة عربية في الشرق الأوسط في مجال صناعة المحتوى، يتم اختيارها لهذا المنصب، وسجَّلت أكثر من حضور دولي في عدد من المهرجانات والمؤتمرات العالمية، وكان أبرزها مهرجان "ليونزغيت إنترتايمنت" في فرنسا، ومؤتمر "التكنولوجيا والمرأة" في بلجيكا، كما كانت لها مشاركة في مدينة روما، حيث حضرت مؤتمر "منشئ المحتوى" بحضور البابا فرنسيس الذي التقته على هامش المهرجان في مدينة الفاتيكان.

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إطلالات شبابية من هيلا غزال





وشاركت أيضًا في مهرجان "يوتيوب فان فيست" ضمن فعاليات الملتقى الأول لمنشئ المحتوى العربي في الشرق الأوسط في مدينة جدة السعودية.



حصلت هيلا على العديد من الجوائز والتقديرات، بما في ذلك ثلاث جوائز مُقدَّمة من مجلة "الإمارات العربية"، وكُرِّمَت أيضًا في حفل جوائز "النساء الأكثر إلهامًا" في دولة الإمارات، وتم اختيارها واحدة من بين 50 امرأة مرشحة للفوز بالجائزة، وفي عامَيْ 2016 و2017 تم اختيارها ضمن قائمة أكثر 100 شخصية دون سن الأربعين تأثيرًا في العالم العربي، والتي نشرتها مجلة "أريبيان بزنس"، وكذلك اختارتها مجلة "فوربس" ضمن أكثر 10 نساء عربيات تأثيرًا على الإنترنت، وتم اختيارها ضمن أعضاء لجنة التحكيم في برنامج اكتشاف المواهب العربي "فرصتي".

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