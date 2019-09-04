اختاري العباية السوداء المثالية للعمل

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 سبتمبر 2019 04:39 مساءً - تفضل الكثير من السيدات المحجبات اطلالة العباية السوداء خصوصاً للعمل، لانها مريحة بشكل عام ولافتة وأنيقة وتليق بأجواء العمل بشكل خاص.

وإذا كنت ترغبين بإطلالة مميزة باللباس التقليدي أي العباية السوداء جمعنا لك بعض الأفكار المفضلة والعملية ، لتضعيها في الحسبان أثناء تسوقك بحثاً عن عبايات للعمل.

1- عباية بلون ناعم:

حتى لا تطلي في المكتب بلوك قاتم تماماً، أي بالأسود كلياً، اختاري عباية مع لمسة لون يفضل أن يكون نيود مثل البيج أو الزهري البيج على الياقة أو الأكمام أو الطرف، لتضيفي لمسة انتعاش الى لوكك ويمنحك بعض الإشراق. إذا أردت زيادة الجرعة اللونية، أضيفي حجاب دمج فيه اللون ذاته الموجود مع العباية السوداء.

العباية السوداء المثالية للعودة الى العمل

2- أكسسوارات العباية مهمة:

إن كنت ترغبين باختيار عباية سوداء بالكامل، أضيفي أكسسوارات أنيقة بلون مغاير، كأن تضيفي شال على كتف واحد بلون ناعم، أو أقراط تتدلى من تحت الحجاب، أو حتى حقيبة وحذاء بلون مميز مثل الأزرق الطفولي.

3- القماش الشفاف:

إن كنت ترغبين بارتداء سروال يظهر من تحت العباية، اختاري عبايتك باللون الأسود الشفاف أو فقط بقماش شفاف في القسم السفلي لتظهري جمال سروالك ولتتألقي بحذاء أنيق.

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العباية السوداء المثالية للعودة الى العمل

4- تفاصيل ناعمة:

إن كنت لا تفضلين العباية مع أي لون، اختاري عبايتك بتفاصيل ساحرة مثل خيوط تطريز أو مرصعة بحبات من اللؤلؤ أو حتى ذات ورود نافرة لكن على أن لا تكون كثيفة باللون الأسود وابتعدي عن تلك اللامعة تماماً لأنها لا تتناسب مع المكتب كلياً.

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