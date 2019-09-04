كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 سبتمبر 2019 04:39 مساءً - يُعَدُّ مشاري السويلم من مشاهير التواصل الاجتماعي السعوديين، ومن أشهر شخصيات اليوتيوب المبدعة في الشرق الأوسط، عُرِفَ باسم أوزيكس، الذي اختاره للألعاب الرقمية، ومن ثَمَّ تَطَرَّقَ للمقالب والتحديات واليوميات، ومؤخرًا قام بعمل فيديو كليب تجاوزت مشاهداته ٢٨ مليونًا ونصف المليون مشاهدة، وكان من إخراجه وإنتاجه وتمثيله أيضًا، كما حصد المركز الأول في بدايته، وذلك في مجال الإخراج؛ خلال مشاركته بمهرجان في الصين، وكان المخرج العربي الوحيد وقتها.

أزياء شبابية على طريقة اليوتيوبر مشاري السويلم





لفت مشاري نظرَ الكثيرين منذ انطلاقته بإطلالاته التي يغلب عليها الستايل الشبابي المريح والعصري الذي يُبرز شخصية الشباب في سنِّه، وساعده في تحقيق هذا الظهور قوامُه المتناسق. كما تميَّز بالأزياء الأنيقة الشبابية المتنوعة التي يغلب عليها الطابع البسيط الفخم، ومن حبه للأزياء أطلقَ علامة تجارية خاصة بالأزياء مؤخرًا.

أزياء شبابية على طريقة اليوتيوبر مشاري السويلم





وينسِّق مشاري أزياءه من الماركات المختلفة، ففي بعض الأحيان يرتدي "التيشيرتات" المريحة المصنوعة من القطن مع الجاكيتات الرسمية والرياضية، وأحيانًا يرتديها مع القمصان البسيطة ويبقيها مفتوحة، كما يختارها بعدة ألوان، أبرزها الأحمر والأسود والأبيض. وليكمل أناقته يختار أحذية رياضية بسيطة وملونة، وأطلَّ بعدة تيشيرتات بأكمام عصرية ورسومات شبابية نسَّقها مع بنطال أبيض وأحذية رياضية منوَّعة، كما يحرص على تنوع ألوان وأشكال بناطيله من العصرية والرياضية إلى الجينز الممزق، ويفضِّل أحيانًا إضافة ساعات أنيقة أو نظارات لتُكمل أناقة مظهره.

أزياء شبابية على طريقة اليوتيوبر مشاري السويلم

إقرئي أيضاً

أزياء من وحي الموديل السعودي عبد اللطيف

على طريقة المشاهير.. هكذا ترتدي ملابس تناسبك مهما كان حجمك

إطلالات شبابية وعصرية من وحي المؤثِّر السعودي زيد السويداء