أساور من الزمرد لاطلالات ملكية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 سبتمبر 2019 04:39 مساءً - مهما كان أسلوبك في عالم المجوهرات، يبقى للسوار سواء كان عريضا أو رفيعا مكانة خاصة. فهو يأتي ليزين معصمك بطريقة فريدة ومميزة مانحاً اياه لمسة خاصة وفريدة.

لا يمكن أن تصمم دور المجوهرات العالمية مجموعاتها، دون أن تزينها بحجر الزمرد المميز لأنه رمز الرقي والفخامة دون منازع.

من ديور الى بلغاري الى دي غريزوغونو و تيفاني أند كو وغيرهم كثر قرروا أن يدللوا امرأتهم الراقية والمميزة بهذا الحجر الفريد.

اسوارة من الزمرد



انتبهي لتفاصيل التزين بهذا النوع من الأحجار الثمينة ولا تمزجيه مع أحجار أخرى لأنك ستخفضين من قيمته.

يؤكد خبراء الأحجار الكريمة أن من تحب هذا الحجر وتتألق به تتمتع بشخصية قيادية وحضور مبهر..

على مرّ التاريخ، كان يُستخدم الزمرّد لمحاربة الاكتئاب وقلّة النوم، كما وزيادة المناعة والشفاء من مرض السكّري وتنظيف الدم من السموم.. ويرتبط حجر الزمرد بالحبّ والإخلاص والحكمة والإلهام والتجانس والنموّ والصبر والسلام والوفرة.

أساور الزمرّد من Van Cleef & Arpels

تشكّل مجموعة Émeraude en Majesté من فان كليف أند آربلز تكريماً خاصّاً لحجر الزمرّد، الذي يكشف عن جماله وخاصّيّته في قطع مجوهرات أنيقة تتميّز بخطوطها المموّجة والتجريديّة.

تشمل هذه التشكيلة أكثر من 1400 قيراط من الزمرّد الذي تمّ اختياره من قبل خبراء الأحجار الكريمة لدى الدار. من كولومبيا إلى زامبيا، تتبع أنواع الأحجار الكريمة المُستخدمة في هذه المجموعة لائحةً من المعايير تجعلها فريدة. فتتميّز بلونٍ أخضر داكن وقويّ، معيدةً إحياء المشاعر من النظرة الأولى إليها. أمضت الدار أكثر من 10 سنوات في جمع هذه الكنوز التي ألهمت المجموعة، ملقيةً الضوء على حرفيّتها في تصميم المجوهرات الفاخرة.



أساور من Cartier

اسوارة من كارتييه

من علامة كارتييه نختار لك اسوارة Resonances De Cartier المترفة بتفاصيل الفخامة الفرنسية الساحرة وبتصميم التمساح بالذهب الابيض والماس والزمرد الكابشون



أساور من Karen Suen

اسوارة من كارن سوين

من علامة كارين سوين اختاري اسوارة راقية تتمتع بجاذبية وفتنة ساحرة باناقة الذهب الأبيض والماس وأحجار الزمرد الفاخرة.

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