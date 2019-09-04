أحذية فلات آخر موضة مناسبة للخريف

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 سبتمبر 2019 04:39 مساءً - لستِ بحاجة لانتعال حذاء بكعب عالٍ ومقدمة مدببة، لأنّ الأحذية المسطحة المريحة لم تعد ذلك الخيار الممل المخصص للقيام بالمشاوير اليومية، حيث قدمت الموضة أنماطًا أكثر تنوعًا لتناسب جميع الاطلالات، حتى في المساء والسهرة.



الحقيقة أنّ هناك أيقونات للأناقة لا تنتعل الأحذية ذات الكعب العالي على الإطلاق، من ثم حان الوقت لإعطاء قدميكِ إجازة من الألم، والتألق ببعض الأنماط العصرية من الأحذية المسطحة الرائعة.



بعد متابعة أحدث اتجاهات موضة الخريف، لاحظنا أنّ الأحذية المسطحة تحتل مكانة بارزة، وتقدم خيارات عديدة، واحد من أكثر هذه الاتجاهات أناقةً هي حذاء كلاسيكي ربما يعود لمطلع القرن العشرين، أحذية ماري جين، وفي الوقت نفسه ظهرت تصميمات حديثة لم نشهدها من قبل.



في التالي نستعرض مجموعة من أحدث تصميمات الأحذية المسطحة أو الفلات:



حذاء ماري جين

حذاء ماري جين



يعود تاريخ هذا التصميم إلى عشرينيات القرن الماضي، والبعض يطلق عليه حذاء دمية الفتاة الأمريكية. وهو تصميم مسطح مزود بكعب محدود مربع، وتميزه أكثر الشرائط الأمامية المربوطة بمشبك معدني.

عاد هذا الحذاء ليزين موضة الخريف، بخاصة وأنه حذاء مُغطّى. ظهر هذا التصميم في موضة الشارع بألوان عصرية مثل الدرجات المعدنية، كما ذهبت بعض النساء الي تنسيقه مع زوج من الجوارب الملونة.



الباليرينا

الباليرينا



عاد حذاء الباليرينا بتصميمه البسيط وألوانه المبهجة، لكنّ الجديد هذا الخريف، هي الباليرينا المصممة بمقدمة مربعة. كذلك يمكنكِ التألق بزوج من أحذية الباليرينا المزودة برباط يلف الكاحل.

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الأحذية ذات النعال الضخمة

الأحذية ذات النعال الضخمة



على عكس الأنماط السابقة، تحتضن الموضة هذا العام صيحة الأحذية المزودة بكعب ضخم، أو المعروفة باسم platform. يتميز هذا الحذاء بأنه مريح وفي الوقت نفسه يعزز طول الساق، من ثم هو خيار مناسب للنساء القصيرات القامة.



طبعة جلد البقر

طبعة جلد البقر

بعد رواج طبعات الحيوانات مثل الثعبان أو النمور، ننتظر صعود طبعة جلد الأبقار خلال الموسم القادم، لذلك يمكنكِ اعتماد زوج من الأحذية المسطحة بالتصميم المفضل لديكِ، والمزين بطبعة جلد البقر، لإضافة لمسة عصرية مميزة لاطلالتِك.

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