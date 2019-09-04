كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 سبتمبر 2019 04:39 مساءً - يلائم المكياج البرونزي ذوات البشرة البيضاء والسمراء على حد سواء، حيث يمنح المرأة إطلالة فخمة وجذابة، شرط استخدام الألوان المناسبة ومزجها بحسب لون البشرة، لإبراز ملامح المرأة بأفضل طريقة ممكنة. فإن كنت من محبات المكياج البرونزي، بإمكانك اعتماده لمختلف الإطلالات النهارية والمسائية بخطوات سهلة وسريعة.

وفي ما يلي، سنقدم لك طريقة تطبيق مكياج برونزي للبيضاوات والسمراوات.

مكياج برونزي



مكياج برونزي لذوات البشرة البيضاء

إذا كنت تمتلكين بشرة بيضاء، احرصي على تطبيق كريم أساس بلون أغمق من لون بشرتك بدرجتين أو أكثر، لكن من دون مبالغة للحفاظ على مظهر طبيعي مشرق. وللحصول على مكياج بشرة جذاب بنغمات برونزية، استخدمي البرونزر باعتدال لتعزيز مظهر وجمال مكياجك البرونزي، وإكساب بشرتك سمرة أقرب ما تكون الى الطبيعية. أما في ما يتعلق بمكياج العيون، فطبقي ظلال العيون باللون الداكن فوق الرموش العلوية مع لمسة من اللون البرونزي. على أن تستخدمي الظل البرونزي الداكن لمكياج السهرة والظل البرونزي الفاتح لإطلالة نهارية ناعمة. ولاكتمال الطلة، اعتمدي ألوان أحمر الشفاه بتدرجات النيود الداكنة، وذلك لإبراز شفتيك بأسلوب راق والحصول على مكياج متناغم لا تشوبه شائبة. وأخيراً، استخدمي الماسكرا بطبقات عدة لتكثيف الرموش وتطويلها، كما بإمكانك الاستعانة بالرموش الاصطناعية.

مكياج عيون برونزي



مكياج برونزي لذوات البشرة السمراء

أما إذا كنت من صاحبات البشرة السمراء، فاحرصي على تطبيق كريم أساس بلون قمحي مائل الى الذهبي، على أن يكون بلون قريب من لون بشرتك، ليمنح بشرتك السمراء بريقاً خاصاً. من ثم، طبقي البرونزر بلون غير داكن يميل الى اللون الذهبي، فهو يعمل على إبراز ملامح وجهك بطريقة جذابة جداً وطبيعية. وعند الانتقال الى مكياج العيون، احرصي على اعتماد ظلال العيون بالألوان الترابية والبرونزية بتدرجات فاتحة إلى متوسطة كي تبرزي لون عينيك، واحرصي على مزجها بطريقة متقنة من دون أي شوائب. أما لمكياج الشفاه، فاستخدمي أحمر الشفاه بألوان النيود المتوسطة أو الفاتحة اللون لإطلالة شفاه طبيعية آسرة، من دون أن تنسي تطبيق الماسكرا، التي تمنحك إطلالة جذابة وعينين واسعتين وأكبر حجماً.

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