أبرز الأسرار للحصول على إطلالة تشبه الأميرات

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 سبتمبر 2019 04:39 مساءً - تعتمد كايت ميدلتون وميغان ماركل وأميرات كثيرات غيرهما، أسراراً خاصاً تخولهن الحصول على مظهر مثالي في كل مرة يظهرن بها، لا سيما أنهن دائماً تحت الأضواء، وأي خطوة ناقصة تعرضهن للانتقادات اللاذعة.

انطلاقاً من ذلك، إن كنت ترغبين في إطلالة ملكية، تعرفي الى أبرز أسرار جمال الأميرات.



تمارين الوجه

ميغان ماركل



تمارين الوجه هي أبرز أسرار جمال ميغان ماركل، وقد أكدت ذلك في أكثر من مقابلة في وقت سابق، حيث تستعين بأبرز اختصاصيي الجمال الذين يقومون بتمارين خاصة تجعل ملامح الوجه منحوتة ومشدودة، وتساعد في إبراز عظمتي الخدين بشكل طبيعي.



مكياج العيون العاجي

كيت ميدلتون



يعد مكياج العيون الناعم المرتكز على اللون العاجي أحد أبرز أسرار جمال الأميرات أمثال كيت ميدلتون، فهو يبرز العين بطريقة ناعمة وجذابة بعيداً عن المبالغة، مع تحديد العين بخط رفيع من الأيلاينر.



البلاش الوردي

ميغان ماركل



في أوقات كثيرة، تستغني ميغان ماركل عن خبراء المكياج وتضع مكياجها بنفسها، فهي تعرف تماماً أن البلاش الوردي على عظمتي الخدين يمنحها بشرة مشرقة بنغمات وردية مضيئة، بالتالي فإن هذا المستحضر يعد أبرز أسرار جمال مكياج دوقة ساسيكس.



زيت ثمار الورد

كيت ميدلتون



تؤكد دوقة كامبريج كيت ميدلتون مراراً أن زيت ثمار الورد يمثل خطوة أساسية في روتين العناية ببشرتها، فهي تواظب على استخدامه بشكل دوري، نظراً الى التأثير الإيجابي الكبير الذي يتركه على بشرتها، فهو يمنحها بشرة متألقة ومثالية ومضيئة بشكل طبيعي.

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مرطب الشفاه Sugar Lip Treatment SPF 15

Sugar Lip Treatment SPF 15



دائماً ما تحتفظ ميغان ماركل في حقيبتها بمرطب الشفاه Sugar Lip Treatment SPF 15، فهي تقول أنها جربت كل أنواع الشفاه، لكن هذا البلسم هو المفضل لديها، كونه يمنحها شفاهاً ناعمة وقابلة دائماً لتطبيق أحمر الشفاه من دون أي تشققات أو عيوب.



ماسكرا Charlotte Tilbury Full Fat Lashes 5 Star

Charlotte Tilbury Full Fat Lashes 5 Star



تعترف الأميرة أوجيني بأن الخروج من المنزل على وجه السرعة ليس عذراً لمظهر غير أنيق، مؤكدة أنها تقوم بتطبيق المكياج في سيارتها، فهي تجيد ذلك تماماً، إلا أن أكثر ما يساعدها في الحصول على مكياج أنيق يليق بالأميرات هو ماسكرا Charlotte Tilbury Full Fat Lashes 5 Star.

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