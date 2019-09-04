أبرز صيحات مكياج خريف 2019... استوحيها من النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 سبتمبر 2019 04:39 مساءً - يشكل المكياج الطريقة المثالية لاستقبال فصل الخريف بإطلالة أنيقة مثالية كالنجمات، تتماشى مع ملابسك الخريفية الراقية. لذلك، سنقدم لك في هذا المقال، أبرز صيحات مكياج خريف 2019 على طريقة النجمات، لتختاري من بينها ما يعجبك.



المكياج الوردي المتوهج

المكياج الوردي المتوهج



يعد المكياج الوردي المتوهج أبرز صيحات المكياج لخريف 2019، سواء لجهة مكياج العيون أو البشرة أو الشفاه، فاستوحيه من النجمة Alison Brie التي أطلت بمكياج وردي مشرق يرتكز على ظلال العيون الوردية البراقة والشفاه الوردية اللامعة والبلاش الوردي المتوهج الذي يضفي على ملامحك الإشراقة والتوهج الطبيعيين.



مكياج العيون الملون

مكياج العيون الملون



لإطلالة جذابة هذا الخريف، ابتعدي قليلاً عن مكياج العيون بالألوان الداكن، واستعيضي عنه بـ مكياج العيون الأزرق، فهي يساعدك في إبراز لون عينيك والحصول على إطلالة حيوية مميزة. ولاكتمال الطلة، اعتمدي أحمر الشفاه الطبيعي اللامع، واستخدمي الماسكرا السوداء لجعل عينيك أكبر وأكثر اتساعاً.



المكياج البنفسجي اللامع

المكياج البنفسجي اللامع



تستمر موضة المكياج ذو اللون الموحد لتكون الأبرز هذا الخريف، فهي كانت رائجة جداً خلال الصيف وتبقى كذلك في خريف 2019، لا سيما المكياج البنفسجي الموحد على طريقة النجمة Elizabeth Olsen، لا سيما أن هذا اللون هو الخيار المثالي للانتقال من الطقس الحار الى طقس أكثر برودة.



الـ أيلاينر الغرافيكي

الآيلاينر الغرافيكي



لا يغيب مكياج عيون القطة إطلاقاً عن اتجاهات المكياج في المواسم كافة، لكن اعتمديه لهذا الخريف بأسلوب جنوني وعصري يلفت الأنظار عليك، وذلك من خلال اعتماد رسمة الآيلاينر الغرافيكي على طريقة النجمة ليلي كولينز.

Advertisements



أحمر الشفاه البرغندي

أحمر الشفاه البرغندي



يحتل أحمر الشفاه البرغندي، أو الأحمر الداكن، أبرز صيحات المكياج لخريف 2019، فلا تترددي في اعتماده على طريقة النجمة النجمة إيزابيل غولار Isabel Goulart، بحيث تختارين معه مكياج العيون البسيط المرتكز على تحديد كسرة العين، والبلاش الوردي.



مكياج المونوكروم

مكياج المونوكروم



إذا كنت تميلين الى الإطلالات الجريئة الخارجة عن المألوف، فإن المكياج المونوكروم أحادي اللون سيكون خياراً مثالياً لك في هذا الخريف، فهو أحد أبرز صيحات المكياج لهذا الموسم، اعتمديه بأسلوب النجمة جنيفر لوبيز التي اختارت اللون البرتقالي الموحد الذي أضاء وجهها ومنحها إطلالة متوهجة، واحرصي على استخدام الرموش الاصطناعية لإطلالة فائقة الأنوثة.

?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

إقرئي أيضاً

مكياج سهرة قوي يناسب الفستان الأسود من وحي النجمات

مكياج للبشرة المسنّة من وحي ميريل ستريب

للبشرة السمراء : المكياج المناسب من نعومي كامبل