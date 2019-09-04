مكياج عيون دخاني بأسلوب كلاسيكي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 سبتمبر 2019 04:39 مساءً - يعتبر مكياج العيون الدخاني من أكثر أنواع مكياج العيون التي تعتمدها السيدة في مناسباتها الهامة وخصوصا في السهرات. إلا ان هذا النوع من المكياج يختلف لناحية الأسلوب الذي يُطبّق به. فهناك مكياج العيون الدخاني بالأسلوب الكلاسيكي، وهناك مكياج العيون الدخاني بالأسلوب الدراماتيكي، ومكياج العيون الدخاني بأسلوب الريترو... إلا ان الأسلوب الكلاسيكي في تطبيق مكياج العيون الدخاني هو الأكثر اعتماداً لما له من تأثير جذاب على ملامح السيدة.

إليكِ خطوات تطبيق مكياج عيون بأسلوب كلاسيكي يليق بأفخر المناسبات.

Anastasia Beverly Hills Eye Primer





1. ابدئي مكياجك بتطبيق برايمر العيون لتوحيد لون البشرة وتحضيرها لاستقبال الظلال التي ستختارينها. يساعد برايمر العيون في تثبيت -المكياج وجعله أكثر إشراقاً.

2. اختاري ثلاثة ألوان بدرجات متفاوتة بين الفاتح والداكن. ضعي الدرجة المتوسّطة على كامل الجفن المتحرّك. فعلى سبيل المثال إذا اخترت مكياج عيون دخانيا بألوان ترابية، ضعي اللون العسلي على كامل الجفن، ثم طبّقي الظلال الفاتحة باللون الذهبي عند الزوايا الداخلية للعين ومباشرة تحت الحاجبين، واتركي اللون البني الداكن لأطراف العين الخارجية وامزجيه مع اللون العسلي بواسطة فرشاة خاصة بظلال العيون وصولاً إلى عظمة الحاجب. استمري بالمزج حتى تصبح الظلال الداكنة متداخلة مع اللون العسلي بأسلوب ضبابي جذاب.

CHANEL Les 9 Ombres Multi-Effects Eyeshadow Palette



3. ارسمي خط الأيلاينر على طول خط الرموش بدءاً من الزاوية الداخلية للعين حتى الزاوية الخارجية. وإذا أردت الحصول على مكياج عين القطّة الذي غالباً ما يكون مرافقاً للعيون الدخانية، عليك إضافة جانح صغير من الأيلاينر عند الزاوية الخارجية للعين. كما بإمكانك أن ترسمي خطاً عريضاً من الكحل الأسود على خط الرموش ثم تستخدمي أصبعك أو فرشاة صغيرة لمزجه حتى يتلاشى تدريجياً ويصبح ضبابياً.

4. لإضفاء لمسة دراماتيكية على مكياج عينيك الدخاني، ضعي القليل من الظلال الداكنة أو استخدمي الكحل لرسم خط على محاذاة الرموش السفلى.

5. ضعي الماسكرا بعناية كي لا تتكتّل رموشك ويفسد المكياج برمّته. اختاري تركيبة مكثّفة للرموش، تزيد من عتمة المكياج وجاذبيته، أو بإمكانك أن تكتفي بوضع ظلال صناعية تغنيك عن الماسكرا.

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