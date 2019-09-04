قصات شعر خريف 2019 على طريقة النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 سبتمبر 2019 04:39 مساءً - مع بداية الخريف، لا شك أن قصة شعرك تحتاج الى التعديل والتغيير، وذلك للتخلص من نهايات الشعر المتقصفة بفعل أشعة الشمس ومياه حمام السباحة، من جهة، ومن جهة أخرى للحصول على إطلالة متجددة.



وفي هذا المقال، سنقدم لك أبرز قصات الشعر الرائجة في خريف 2019، والمستوحاة من النجمات، لتختاري من بينها ما يعجبك.



Olivia Culpo

Olivia Culpo



إذا كنت تميلين الى الإطلالات البسيطة والأنيقة في الوقت نفسه، اعتمدي قصة الكاريه المتساوية الطول على طريقة النجمة أوليفيا كولبو Olivia Culpo، فهي قصة كلاسيكية وعملية جداً، فلا تترددي في اعتمادها هذا الخريف، فهي ستضفي على طلتك التجدد والجمال.



Carey Mulligan

Carey Mulligan



إن كنت تميلين الى قصة الكاريه بمختلف أشكالها، فننصحك هذا الخريف باعتماد قصة الكاريه القصير مع الغرة القصيرة المنسدلة على الجبين على طريقة النجمة Carey Mulligan، واختاري تسريحة الشعر ذات التجعدات الفوضوية، فهي مثالية لجعل قصة شعرك حيوية.



Mila Kunis

Mila Kunis



إن كنت تريدين الحصول على إطلالة متجددة مع الحفاظ على طول شعرك في الوقت نفسه، اعتمدي قصة الشعر ذات النهايات غير المتساوية الطول، بأسلوب النجمة ميلا كونكس Mila Kunis، فهي تمثل أبرز اتجاهات قصات الشعر لخريف 2019. ولإبراز هذه القصة، اعتمدي لها تسريحة الشعر ذات التموجات الناعمة.



سيلينا غوميز

سيلينا غوميز



لقد أطلت النجمة سيلينا غوميز مؤخراً بإطلالة لافتة جداً ومميزة، عززت من ملامحها الطفولية، وقد ارتكزت بشكل خاص على قصة الكاريه الطويل بخصلات غير متساوية الطول، ونظراً الى جمالها ستجعلك تسارعين الى مصفف شعرك للحصول على القصة نفسها.

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نتالي بورتمان

نتالي بورتمان



إن كان شعرك خفيفاً، فلا تترددي في استنساخ قصة شعر النجمة نتالي بورتمان، المتساوية الطول، واحرصي على سحب الغرة الى الخلف، مما سيمنحك إطلالة حيوية تناسبك لأوقات الليل والنهار على حد سواء. إنها قصة عصرية جداً ورائجة كثيراً في هذا الخريف.



Winnie Harlow

Winnie Harlow



لصاحبات الشعر المالس، تعد قصة الشعر القصير المتساوية الطول مع الغرة الفرنسية خياراً مثالياً لهن، فهي عصرية وعملية في آن، وستضفي على طلتهن الأنوثة والجمال، فاعتمديها هذا الخريف لمظهر أكثر أناقة وعصرية.

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