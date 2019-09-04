صيحات تسريحات الشعر لخريف 2019 من النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 سبتمبر 2019 04:39 مساءً - إذا كنت ترغبين في تغيير اللوك الخاص بك والجصول على إطلالة متجددة وعصرية، ابدأي من تسريحة الشعر، حيث أن صيحات تسريحات الشعر لخريف 2019 كفيلة بأن تضفي على مظهرك الكثير من التميز والجمال، وهي جميعها مستوحاة من النجمات العالميات.

وفي هذا المقال، سنقدم لك مجموعة من صيحات تسريحات الشعر لهذا الخريف بأسلوب النجمات العالميات.



إميليا كلارك

إميليا كلارك



إذا كنت تعتمدين قصة الكاريه المتساوية الطول، اختاري تسريحة الشعر المنسدل الناعم مع الغرة الجانبية على طريقة النجمة إميليا كلارك Emilia Clarke، فهي ستمنحك إطلالة شبابية مفعمة بالأنوثة، كما أنها تسريحة أنيقة لأوقات النهار والليل، وستسلط الضوء على ملامح وجهك.



Joan Small

Joan Small



من المدارج والسجادة الحمراء، بدأنا نرى تسريحة الشعر المموج، لذلك إذا كنت تمتلكين شعراً طويلاً، ننصحك هذا الخريف باعتماد هذه التسريحة على طريقة النجمة Joan Small، بحيث تعتمدين التموجات المموحدة لجميع خصلات الشعر.



آشلي غراهام

آشلي غراهام



تعد أكسسوارات الشعر أبرز اتجاهات موضة الشعر لخريف 2019، فلا تترددي باستخدامها على طريقة النجمة آشلي غراهام، بحيث تعتمدين تسريحة ذيل الحصان مع الغرة الجانبية المزينة بالمشابك المرصعة من علامة قوتشي. ولإطلالة متميزة، زيني أيضاً ذيل الحصان بأكسسوارات ناعمة.



Zazie Beetz

Zazie Beetz



إذا كان شعرك مجعداً وتريدين الحصول على طلة مميزة، ننصحك باعتماد تسريحة الشعر المجعد المرفوع المزينة بالدبابيس، وذلك على طريقة النجمة Zazie Beetz، التي ترتكز على رفع الشعر من الخلف وترك الغرة منسدلة على الجبين، مع الحرص على تزيين التسريحة بدبابيس اللولو المميزة.

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Bryce Dallas Howard

Bryce Dallas Howard



إذا كنت تميلين الى تسريحات النجمات خلال الستينات كبريجيت باردو مثلاَ، اعتمدي هذا الخريف تسريحة ذيل الحصان المموجة مع الغرة المنسدلة على الجبين والخصلات المنسدلة على جانبية الوجه، كالنجمة Bryce Dallas Howard، فهي ستضفي على إطلالتك الكثير من الأنوثة والجمال.



نيكول كيدمان

نيكول كيدمان



تعد تسريحة الشعر المالس المستقيم أحد أبرز اتجاهات تسريحات الشعر لهذا الخريف، فاعتمديها على طريقة النجمة نيكول كيدمان، بحيث تتركين شعرك المالس منسدلاً على الظهر، وتسحبين الغرة خلف أذنيك، لتسلطي الضوء على وجهك وعظمتي خديك.

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