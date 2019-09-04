هوايات ومتابعة وتنظيم وقت.. نصائح للأمهات قبل بدء الدراسة

أيام قليلة ويبدأ العام الدراسي الجديد، وخلال فترة الصيف اعتاد الطلاب خلال الإجازة النوم في مواعيد متأخرة، وتناول الطعام في مواعيد غير ثابتة وغيرها من السلوكيات التي تسعى الأمهات إلى تغيرها قبل بداية الدراسة، وقدَّم محمد أشرف خبير تربوي، لـ "هُن"، مجموعة نصائح لأمهات قبل العودة للمدرسة.

تنظيم الوقت

مساعدة الأبناء على تنظيم وقتهم ووضع خطة للمذاكرة قبل بداية الدراسة.

النوم مبكرا

بدء تعويد الطالب على النوم مبكرًا قبل أسبوعين على الأقل من بداية الدراسة.

الابتعاد عن الضوضاء

تجهيز مكان هادئ للطالب في المنزل للمذاكرة فيه بعيدًا عن ضوضاء المنزل وصوت التلفاز.

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التواصل مع الكادر التعليمي

بعد بداية العام الدراسي يجب على الأمهات متابعة أبنائهن والتواصل مع الكادر التعليمي وزيارتهم بين الحين والآخر.

ملائمة حقيبة الطفل

يجب أن تكون حقيبة الطفل ملائمة له وغير ثقيلة حتى لا تؤثر على ظهره.

وجبة غذائية مفيدة

لا بد أن تحتوي الوجبة الغذائية للطفل على الفاكهة والابتعاد عن الأطعمة الدسمة.

تعليم الطالب هوايات جديدة

يجب تعليم الطفل هوايات جديدة مثل العزف أو الرسم أو ممارسة الرياضة أثناء الدراسة حتى لا يشعر بالملل.

التحدث مع الطالب حول أهمية المدرسة

إذا كان الطفل في السنة الدراسية الأولى يجب تمهيد التحاقة بالمدرسة من خلال التحدث مع الطفل حول أهمية ذلك، وعن متعة التعلم والتعامل مع أشخاص جديدة.

ممارسة أنشطة تساعد على التركيز

يجب مراعاة اختيار الأنشطة المناسبة لسن الطفل، ويساعد ذلك الطالب على تنمية قدراته العقلية قبل الانتهاء من الإجازة والعودة للدراسة.