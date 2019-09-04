رانيا يوسف تنشر صورا لها بفستان "فلوريش".. ومتابعوها: عسل أسود

"عسل أسود"، هكذا وصف متابعو الفنانة رانيا يوسف بعدما نشرت صورة عبر صفحتها الشخصية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، فقال المتابعون: "عسل أسود"، و"إيه العسل الأسود ده".

كانت الفنانة رانيا يوسف نشرت 3 صور لها على هيئة "كولاج"، وارتدت فيها فستان "فلوريش"، من ألوان البطيجي والأبيض، والأخضر، وارتدت عليه صندل وشنطة من اللون الأبيض، وظهرت بشعر منسدل، مع سلسلة بسيطة.

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وكتبت رانيا يوسف في تعليقها على الصور، "الإيجابية والثقة والمثابرة هي مفتاح الحياة، لذلك لا تستسلم أبدًا"، وتحرص دوما على مشاركة جمهورها بصور ولقطات من حياتها اليومية.

لاقت الصور الأخيرة تفاعلًا من قبل متابعيها عبر الإعجابات والتعليقات، والتي كانت معظمها تقول إنها "عسل أسود"، فيما أشاد آخرون باللوك الخاص بها، "القمر كله"، "منورة بفستانك".