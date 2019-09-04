"منع وخيانة وطلاق".. أزمات تعرضت لها المطربة الشعبية بوسي

منذ أن وطأت قدماها الساحة الفنية وهي محط أنظار الجميع، من خلال أزماتها المتتالية، آخرها اليوم، بعد أن قالت مصادر مقربة من المطربة الشعبية بوسي، إن قوة أمنية ألقت القبض عليها بسبب شيكات من دون رصيد لزوجها السابق، لتنفي تلك الأنباء بعد ذلك.

وتعود تلك القضايا إلى الخلافات المتبادلة بين بوسي وزوجها السابق فطين سعيد، حيث إنها حررت له عددًا من الشيكات دون رصيد منذ سنوات.

زواج واتهام بالخيانة وسجن.. محطات الخلاف بين المطربة بوسي وطليقها فطين سعيد

ولم تكن تلك الأزمة الأولى في حياة المطربة الشعبية بل سبقتها عدة أزمات أخرى نستعرضها في التقرير التالي:

البداية في سبتمبر 2012، عندما أصدر الدكتور رضا رجب، القائم بأعمال نقيب الموسيقيين قرارًا بوقف المطربة الشعبية بوسي لمخالفتها شروط تعاقدها مع المنتج أشرف كرم الموثق بالنقابة.

Advertisements

الوقف جاء عقب النجاح الذي حققته المطربة الشعبية "بوسي"، من خلال أغنيتها "أه يا دنيا" والتي طرحتها خلال فيلم "الألماني" والتي تسببت في شهرتها وقيامها بالتعاقد مع عدد من الحفلات، وأن هذا يتعارض مع شروط تعاقدها مع المنتج "أشرف كرم" الموثق بالنقابة، والذي ينص على أن يكون للمنتج نسبة 50% من قيمة أجرها في الحفلات الغنائية نظير إنتاجه ألبوماتها الغنائية بما يقرب نصف مليون جنيه لحين انتهاء المنازعات بينهما.

وفي عام 2004، تعرضت المطربة الشعبية لأزمة كبيرة لكن تلك المرة كانت نفسية عقب وفاة والدتها بعد تعرضها لجلطة نتيجة ارتفاع ضغطها وبعد 3 أيام من دخولها المستشفى فارقت الحياة، ولم تكن "بوسي" تعلم بالأمر، وعرفت حينما زارها عدد من أفراد أسرتها وهم يرتدون الأسود ولم تر والدتها إلا وهي جثة في كفن، بحسب تصريحات تليفزيونية لها في برنامج "Back To School" على قناة "الحياة".

أزمة كبيرة تعرضت لها بوسي عام 2015، بعد تفاقم المشكلات بينها وبين زوجها آنذاك فطين سعيد، والتي خرجت في أكثر من برنامج تليفزيوني تعلن أن سبب الانفصال هو خيانته لها مرتين الأولى مع زوجته الأولى حيث عاد إليها عكس الاتفاق المبرم بينهما قبل الزواج أما المرة الثانية مع إحدى الراقصات وانتهى الأمر بقرار الانفصال بعد 8 سنوات زواج.

وفي 2016، قرر أحمد سمير رئيس إذاعة "نغم إف إم"، منع إذاعة أغنية "بونبوناية" لمحمود الليثي وبوسي بالمحطة، لما تحويه الأغنية من كلمات ومصطلحات لا تتناسب مع جمهور المستمعين، خصوصًا أن الإذاعة تتحرى الدقة في كل الأغاني والموضوعات التي تطرح خلال برامجها.