نفى الفنان حسام حبيب زوج الفنانة شيرين عبدالوهاب، انتظاره وزوجته لمولودهما الأول، خصوصا مع كثرة الشائعات التي تتردد في الآونة الأخيرة، بسبب اختفاء شيرين عبدالوهاب وعدم مشاركتها في موسم الحفلات الصيفية، وترددت الأقاويل حول سفرها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لقضاء فترة حملها هناك.
وأكد حبيب، في اتصال هاتفي لبرنامج "ET بالعربي"، المذاع عبر فضائية MBC 4، أن شائعات حمل زوجته شيرين كاذبة، وأنه كان مع زوجته في لندن وليس أمريكا.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. حسام حبيب يوضح سبب اختفاء شيرين عبدالوهاب: مش حامل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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