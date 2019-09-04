ردت دار الإفتاء المصرية على سؤال لأحد المتابعين عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والخاص بحكم الذهب الذي أهداه الأولاد لأمهم في حياتها، هل يعد تركة يوزع على ورثتها أو لا؟ وما نصيب كل وارث؟. Advertisements وردت الإفتاء، على السؤال قائلة: "جميع متعلقات المتوفاة الشخصية سواء كانت ذهبًا أُهدي إليها من أولادها أو من غيرهم أم غير ذلك ملكٌ لها وتركةٌ عنها تقسم على ورثتها الشرعيين كل حسب نصيبه، والله سبحانه وتعالى أعلم".

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كانت هذه تفاصيل خبر حكم توزيع الذهب المهدى من الأولاد لأمهم.. "الإفتاء" توضح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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