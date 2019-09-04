"القومي للأمومة": تلقينا 432 بلاغ زواج أطفال خلال الـ8 الأشهر الماضية

قال صبري عثمان مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، إن خط النجدة تلقى 432 بلاغا بزواج أطفال خلال 8 أشهر ماضية، على الرغم من كل محاولات التوعية المستمرة.
وأضاف عثمان، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المعروض على قناة "dmc"، أن ظاهرة زواج الأطفال عادت للظهور مرة أخرى، وبشكل كبير في الفترة الأخيرة وعلى الرغم من كل التحذيرات والتوعية المجتمعية لها فإنه يجب أن يكون هناك تدخل تشريعي للتصدي للظاهرة.
وأشار عثمان إلىأن محافظة الفيوم أعلى المحافظات من حيث البلاغات الخاصة بزواج الأطفال.
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