فيديو.. ابنة الفنان ماجد المصري تلعب ملاكمة وترقص على "أنا جدع"

نشرت ماهيتاب المصري ابنة الفنان ماجد المصري، مقطعي فيديو جديدين لها عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، أحدهما وهي ترتدي فستان سهرة، وترقص في إحدى حفلات الزفاف على أغنية "أنا جدع" الشعبية.
والفيديو الآخر لها، وهي ترتدي الملابس الرياضية وتؤدي تمرينات قاسية وعنيفة برياضة الـ"الملاكمة".
وأكدت ماهيتاب المصري أن الفتاة تستطيع أن تعيش الجانب الجاد والصارم والعنيف، وفي نفس الوقت تستطيع أن تكون أنثى وتغني وترقص، وتستمتع بأنوثتها: "مين قال منقدرش نعمل الاتنين مع بعض، لأ.. أنت تقدر تكون الاتنين".
الفيديو أثار تفاعل متابعيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
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