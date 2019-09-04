لإطلالة جذابة.. 9 خطوات للحصول على مكياج مثالي بعد سن الأربعين

عقب تخطي سن الأربعين، تبدأ ملامح المرأة في التغير بشكل ملحوظ، ما يدفعهن إلى البحث عن طرق مناسبة لاستعمال مستحضرات التجميل، حتى يظهرن بإطلالة جذابة وأنيقة.

وفيما يلي، 9 نصائح للحصول على إطلالة مناسبة وجذابة، في تلك المرحلة العمرية، وفقًا لما ذكره موقع "ميرور" البريطاني:-

التعرف على التجاعيد

لا بد من متابعة المعلومات عن تجاعيد جلد، خصوصًا التي تظهر في الوجه، ولا بد من البحث عن كتب للمستوى التمهيدي في البداية، ثم تتدرجي في المعرفة.

احذرِ منطقة أسفل العين

يجب تجنب استخدام light-reflecting concealer الذي يعكس الضوء، وينير الهالات السوداء تحت عينيك، خصوصًا إذا كنتي ذاهبة لجلسة تصوير، لأنها هتظهر الهالات السوداء بوضوح خصوصا إذا كنتي تعاني منها، ويمكن أن تداري ذلك العيب من خلال وضع طبقة خفيفة من light layer of a non-reflecting concealer.

أحمر الشفاه

ويُنصح السيدات في ربيع العمر بعدم الخجل من استخدام أحمر الشفاه، وتؤكد صحيفة "ميرور"، أن اللون الأحمر الغامق يمكن أن يجعل الشفاه تبدو أصغر حجما.

استعمال كريم الأساس بطريقة صحيحة

أشارت الصحيفة إلى أنه بعد سن الخمسين المرأة بحاجة لاستخدام كمية أكبر من كريم الأساس، لتداري بعض التجاعيد والخطوط العريضة الواضحة بالوجه.

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استبدال الـ blusher

تقول خبير التجميل ليندا سوليفان، إن أغلب الفتيات تعتقد أن blusher يعطي لمسات ساحرة وجذابة لهن في مرحلة العشرينيات والثلاثينيات، التي لا تكون فيها البشرة في حالة سيئة، وتنصح بوضع السيدات كريما بدلا من powder.

ظلال العيون

إذا استخدمتي ظلال عيون بلون ذهبي أو بني، فإنه سيجعل وجهك شاحبًا، خصوصًا إذا كان شعرك رماديا، ويفضل استخدام اللون الفضي أو الأزرق الفاتح مع تحديد العينين بالكحل الأزرق وقليل من mascara على الرموش السفلى.

عدم المبالغة في تحديد الحواجب

يفضل تجنب التحديد الشديد والجريء للحواجب، وكوني حذرة من وضع الكثير من اللون على الحافة الداخلية للجبين، واملأي الحاجبين من دون الإفراط في استخدام أداة التجميل.

تكثيف العناية بالبشرة

لكي تحصلي على "مكياج" جيد لا بد أن تعتني ببشرتك مهما كان عمرك، ولكن في سن الخمسينيات يكون الجلد أكثر جفافا وحاجة للعناية بالبشرة، نتيجة انقطاع الطمث وانخفاض مستويات هرمون الاستروجين، لذلك تنصح خبيرة التجميل ليندا سوليفان، بالاستخدام المستمر للكريم المرطب الجيد.

على نطاق ضيق

يمكن الاعتماد على serious concealer؛ لتغطية مناطق صغيرة ذات البقع الداكنة أو ندبة، باستخدام فرشاة كحل صغيرة لفعل ذلك، ثم يمزج مع "كريم الأساس" الخاص بكِ.