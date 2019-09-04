أحلى طلة: المصمم وليد عطالله يبرز الأناقة رغم غياب الرشاقة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعدُّ الأناقة مع غياب الرشاقة معادلةً صعبة بعض الشي ولكنها ليست مستحيلة، خاصة عندما يتعلق الأمر بحضور مناسبة مهمة تتسابق فيها النحيفات على إظهار قوامهن الممشوق، ولهذا السبب أصبحنا نجدّد قطعًا مصممةً خصيصًا لإظهار جمال المقاسات الكبيرة وإخفاء بعض العيوب إن وجدت لدى غالبية مصممي الأزياء.

القصة قد تكون محرجة عند البعض ومقبولة بل محببه عند البعض الآخر كما هو حال رشا التي اختارت مصمم الأزياء وليد عطالله لتنسيق إطلالتها.

لتكتشفي كيف كانت النتيجة تابعي معنا هذه الحلقة من برنامج أحلى طلة..