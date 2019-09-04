الامارات | امرأة تفارق الحياة.. والسبب "عضّة" زوجها!

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فارقت امرأة اندونيسية الحياة متأثرة بإصابة لحقت بها إثر تعرضها لعضة قوية من قبل زوجها المنفعل.

وذكرت قناة تلفزيون "كومباس" أن الضحية توفيت في المستشفى بعد ان عجز الأطباء عن إنقاذ حياتها لان العضة كانت قوية لدرجة انها وصلت الى اعصاب الرقبة. وقامت الشرطة بإلقاء القبض على الزوج الجاني الذي زعم أقاربه أنّه يعاني من اضطرابات عقلية Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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