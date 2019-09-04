الامارات | مصور «عارضة الأزياء الخارقة» يودع العدسة والجميلات

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفى مصور الأزياء الألماني الشهير، بيتر ليندبرج، عن عمر ناهز 74 عاماً، حسبما أعلنت إدارة استوديو التصوير الخاص به في باريس اليوم.

ويعتبر ليندبرج من أبرز مصوري الأزياء تأثيراً على مدار الـ40 عاماً الماضية. وكان صاحب بصمة في ظاهرة «عارضة الأزياء الخارقة» في تسعينات القرن الماضي. وعُرضت أعماله في العديد من المعارض، من بينها معارض في ميونخ ودوسلدورف.

ولبيتر ليندبرج، الذي ولد باسم ليتر برودبيك عام 1944 في مدينة فارتلاند المحتلة (بولندا حالياً) ونشأ في منطقة الرور غرب ألمانيا، أسلوبه الخاص في رؤية الموضة، إذ كانت له كمصور نظرة أعمق من الواجهة التي تظهر بها عارضات الأزياء ومواضيع أخرى في أعماله. ومن أشهر أعماله صور لعارضات أزياء مثل ناعومي كامبل وليندا إفالنجليستا وتاتيانا باتيتس وكريستي تورلينجتون وسيندي كروفورد.

وبحسب بيانات صفحته على «إنستغرام»، توفى ليندبرج أمس. وكُتب على الصفحة: «لقد خلف فراغاً كبيراً».

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