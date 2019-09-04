لمشروب صحي ومفيد.. إليكِ طريقة عمل "زبادي بيتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- إذا كنتِ تبحثين دائماً عن مشروب صحي ومفيد.. نقدم لكِ وصفة مشروب زبادي بيتي بحسب موقع "كوكباد": أولاً - مقادير مشروب زبادي بيتي: بطعم الفراولة - نصف كيلو فراولة - ربع كوب سكر - نصف كوب ماء - نصف كوب لبن - 1 علبة زبادي Advertisements - 2 فراولة للتزيين خليط بطعم الخوخ - 2 ربع كيلو خوخ كمبوت - ربع كوب سكر - نصف كوب ماء - نصف كوب لبن -1 علبة زبادي ثانيًا - طريقة تحضير مشروب زبادي بيتي - تخلط مكونات كل خليط في الخلاط ثم تُصفى، وتصب في كأس للتقديم.

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