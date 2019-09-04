عروس تصل لحفل زفافها فى سيارة شرطة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

على غير العادة غيرت عروس بريطانية الطريقة التقليدية في وصول معظم العرائس إلى يومهم الكبير في سيارة فاخرة أو حتى سيارة كلاسيكية، يجرها حصان، حيث وصلت إلى عرسها فى سيارة شرطة، وجاء ذلك بعد أن علقت سيارتها في زحام مرورى كبير.

وبحسب صحيفة الديلى ميل البريطانية، كانت كاتي ديفيز، البالغة من العمر 24 عامًا، وهي من ويلز، قد وصلت إلى زفافها يوم الجمعة في مكتب تسجيل نيثيل برفقة ضابط شرطة.

واتخذت العروس في الأساس الطريقة التقليدية للنقل لحفل زفافها، مع والدتها وابنتها، وعملت حسابها للكثير من الوقت، في حالة زحام المرور، لكنها علقت فى زحام مرورى نتج بعد حادث تصادم خطير.

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وكانت العروس ستذهب للزواج من خطيبها ريان توماس، 24 عامًا، لكن مع اقتراب الوقت من حفل زفافهم، في الساعة 3 مساءً، ازداد الزحام بشدة، على الطريق السريع.

وفي محاولة يائسة للتأكد من وصول ابنتها إلى يومها الكبير ، طلبت والدتها المساعدة من شقيق العريس . الذي طلب المساعدة من مركز الشرطة المحلي في نيث.

وقالت العروس عندما وصلت الشرطة، اضطررت إلى عبور مسارين، كان الناس جميعًا من سياراتهم وهم يلتقطون مقاطع فيديو وصورًا ويهتفون ويقدمون التهاني”.

وظهر خلال الصور العروس كاتي جالسة فى المقعد الأمامى لسيارة الشرطة، أثناء وصولها لمكتب التسجيل، وقدمت الشكر لضابطة الشرطة، والتى ساعدتها على الخروج من السيارة.