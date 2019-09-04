مايا مرسي تشارك في الجلسة الافتتاحية لورشة أجندة المرأة والسلم بأفريقيا

تشارك الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة، غدا، في الجلسة الافتتاحية لورشة العمل التي ينظمها مركز القاهرة الدولي؛ لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، تحت عنوان "تنفيذ أجندة المرأة والسلم والأمن في أفريقيا: التغلب على التحديات واغتنام الفرص".

ويشارك في الجلسة الافتتاحية السفير أحمد إيهاب جمال الدين مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان والمسائل الإنسانية والاجتماعية الدولية، والدكتور جان بوسكو بوتيرا، المستشار الخاص ورئيس الأركان بمكتب المبعوث الخاص للمرأة والسلام والأمن بالاتحاد الأفريقي، والسفير مساكي نوك السفير فوق العادة ومفوض اليابان بمصر، وجاكلين أونيل سفيرة المرأة والسلام والأمن في كندا، والدكتورة راندا أبوالحسن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والسيدة جانيك كوكلر المدير الإقليمي المؤقت لهيئة الأمم المتحدة لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين بالدول العربية، والسفير أشرف سويلم المدير العام لمركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام.

يشار إلى أن ورشة العمل تأتي في إطار التحضير لتنظيم "منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين" الذي أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تدشينه خلال تسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقى، كما تأتي ورشة العمل أيضا في إطار الإعداد لتطوير الخطة الوطنية المصرية بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 عن المرأة والسلم والأمن، وتهدف إلى مناقشة الدروس المستفادة والممارسات الجيدة فى مجال تطوير وتنفيذ خطط العمل الوطنية الأفريقية، وتحديد الفرص المتاحة لتعزيز مساهمة الاتحاد الأفريقي في تنفيذ أجندة المرأة والسلم والأمن خلال كل مراحل عمليات السلام، والارتقاء بجودة تصميم وتنفيذ وتقييم البرامج التي تدفع بالمساهمه النسائية الشاملة.