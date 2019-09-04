الشبه بينهما كبير.. منة عرفة عن "إنجابها طفلة": "لسه متجوزتش"

حلَّت الفنانة منة عرفة ضيفة على الإعلامية دعاء صلاح في برنامجها "إنتي الأقوى"، على شاشة قناة المحور، أمس، وأثناء الحلقة تناولت الإعلامية الأقاويل المثارة حول زواج وإنجاب الفنانة منة عرفة.

وأحضرت صلاح الطفلة التي يعتقد البعض أنها ابنة منة عرفة، والتي نفت أن تكون الفتاة ابنتها، مؤكدة أنها لم تتزوج وأن الطفلة هي ابنة إحدى صديقاتها، لكن الشبه الكبير بين الطفلة وبينها جعل الكثيرين يعتقد أنها طفلتها.

وقالت منة عرفة: "أنا مش متجوزة أصلا، ودي بنت صحبتي، أنا لسه متجوزتش"، مؤكدة أن شائعات الطلاق والزواج لا تضايقها، بقدر شائعات وفاتها.