"عيش مختلف".. مبادرة لرفع قدرات أطفال دور الرعاية في قناة

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نفذت هيئة بلان إنترناشيونال إيجيبت المعنية بتدعيم حقوق الطفل وحق الفتيات في المساواة بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي جلسات توعية للأطفال المودعين بدورالرعاية في قنا باستخدام منهج "عيش مختلف" الذي أعده فريق "صوت جيل".
واستهدفت جلسات التوعية 71 طفلا "46 ذكور و25 إناث"، حيث جرى رفع وعيهم وبناء قدراتهم على عدد من القييم والمهارات التي تهدف إلى أن يدرك الطفل أن له دور رغم صغر سنه، وأن يتعلم مساعدة الآخرين رغم اختلافتهم وأنّ قيمته في ذاته بعيدًا عن ما يفعله، التسامح مع الآخرين، وكيفية الحفاظ عليه من الإيذاء الجنسي وكيفية التعبير عن مشاعره، أهمية المثابرة لكي يحقق هدفه، حسبما ذكرت الهيئة في بيان منها.
ويهدف منهج "عيش مختلف" إلى غرس قيم ومبادئ حياتية لأطفال المجتمع من إكساب الأطفال قيما ومبادئ تساهم في تنمية شخصيتهم وتعزيز حقوقهم، وكذلك توفير بيئة ومجتمع أمن لهم ليعيشوا حياة أفضل.
ويحتوي المنهج على 12 قيمة ومبدأ مقدمة من خلال مسرحيات وقصص شيقة ومجموعة من الألعاب وأفكار؛ لتطبيق تلك القيم والمبادئ في حياة الأولاد اليومية ولكل جلسة أغنية مسجلة بموسيقى جميلة سهلة.
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