للرجال قبل النساء.. المطلقون أكثر عرضة للإصابة بالخرف

كشفت دراسة حديثة أجريت في جامعة ميشيجان، عن أن الأشخاص المتزوجين أقل عرضة للإصابة بالخرف، مقارنة بالأشخاص الذين لم يسبق لهم الزواج، حيث حلل عدد من الباحثين بيانات أكثر من 15000 شخص تشمل المتزوجين والمطلقين والمنفصلين والأرامل وأشخاص لم يسبق لهم الزواج من قبل.

وأوضحت الدراسة التي نشرت في موقع "دايلي مديكال"، أن المتزوجين كانوا أقل عرضة للإصابة بالخرف، في حين كان المطلقون أكثر عرضة لهذا المرض، خصوصًا الرجال، إذ أكد الباحثون أن أهمية الدراسة ترجع إلى أن عددًا كبيرًا من كبار السن غير المتزوجين في الولايات المتحدة في تزايد مستمر.

ولا يزال سبب الارتباط بين الزواج والخرف غير واضح، ويأمل الباحثون في أن تساعد نتائجهم، الأطباء على تحديد الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالخرف.