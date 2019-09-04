حقيبةُ السرج من ديور.. بحلّة جديدة في خريف 2019!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في عام 2018 أحيت ماريا غراتسيا شيوري بشجاعة الجمال الخالد لإحدى حقائب ديور الشّهيرة، حقيبة السرج أو ما يُعرف بـ "Saddle".
وأثارت تلك الحقيبة إعجاب عاشقات الموضة في مختلف أنحاء العالم، فأصبحت سريعًا قطعة أيقونية معلّقة على ذراع كلّ نجمة ومحرّرة تقريبًا خلال أسابيع الموضة العالمية.
الآن مع قرب استقبال موسم آخر من شهر الموضة، نحن على يقين من رؤية النسخة الجديدة من حقيبة السرج في كلّ مكان.
ولموسم خريف وشتاء 2019 2020، قامت المديرة الإبداعيّة للدار الفرنسيّة بتحديث حقيبة "ديور سادل" من خلال تقديمها نسخة جديدة منها بقماش الجينز (الدنيم)، مطرّزة بزخارف دار ديور الأيقونيّة، وهي طبعة ديور أوبليك التي ابتكرها مارك بوهان عام 1967.
وللاحتفال بالمظهر الجديد للحقيبة الأيقونيّة، تتيح ديور لعملائها تخصيص هذه الحقيبة الجديدة ذات الطابع الكلاسيكي مع بالأحرف الأولى من أسمائهم في مجموعة مختارة من متاجرها.
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