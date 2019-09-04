تعتبر المحاشي من الأطباق المميّزة والتي يجب أن تتقنها كلّ سيّدة عربية، حيث يفضّل الجميع تناول المحاشي بأنواعها المختلفة، وتختلف المحاشي من بلد لآخر حسب طريقة تحضيرها ومكوّناتها، وخاصةً محشي البصل. وإليكِ طريقة عمل محشي البصل، على طريقة الشيف"نجلاء الشرشابي". المقادير بصل لحم مفروم فريك ثوم كمون دبس رمان قرفة ناعمة بقدونس مرقة زبدة ملح فلفل Advertisements طريقة التحضير - يفرم البصل و الثوم في الكبه ثم يشوح مع القليل من الزبده حتي يصبح ذهبي اللون. - يضاف الكمون و زعترو المرقه مع القرفه و الملح و الفلفل و يقلبوا جيدا. - يضاف اللحم للخليط ثم يضاف دبس الرمان مع الكزبره و الشبت و يقلب. - يضاف الفريك للخليط و يقلب جيدا حتي تتجانس المكونات. - يغلي كوب من الماء ثم يضاف اليه مكعب مرقه مع القليل من الملح و الفلفل. - يسلق البصل قليلا حتي يمكن تفكيك الطبقات. - تحشي طبقات البصل بخليط الفريك ثم يضاف لها شربه المرقة. - يترك البصل في الفرن حتي النضج. - يقدم محشي البصل ساخن مع دبس الرمان.

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