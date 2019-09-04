حقدمت الشيف أسامة السيد، طريقة عمل باذنجان محشي بصل وفلفل، وذلك من خلال برنامجه "من مطبخ أسامة" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهو من الأكلات المصرية التي يمكن تحضيرها في المنزل. مقادير عمل باذنجان محشي بصل وفلفل باذنجان. بصل. فلفل ألوان. طماطم. شبت. ريحان. نعناع. كزبرة خضراء. ثوم مفروم. Advertisements سكر. خل. زيت. ملح. فلفل أسود. طريقة عمل باذنجان محشي بصل و فلفل قطعي الباذنجان نصفين و ضعي عليه ملح و اتركيه قليلًا. افرمي البقدونس والنعناع والشبت وريحان. تخلصي من الملح واغسلي الباذنجان ثم ضعيه في صينية فرن مع زيت زيتون. اخلطي الثوم والبصل والطماطم والخضرة المفرومة وزيت زيتون وقلبيهم وضيفي الخليط علي الباذنجان. ضيفي رشة سكر وخل وضعي الصينية في الفرن لمدة 25 دقيقة. قدميه مع رشة فلفل أسود و زيت زيتون.

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