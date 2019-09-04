طريقة عمل عجينة الكريب الاقتصادية..السر في القوام

الكريب من الأكلات التي تلاقي استحسان الكثير ولذلك يتناوله الكبار والصغار، ومع اقتراب بداية الدراسة يمكن أن تلجأ إليه السيدات العاملات كوجبة سريعة التحضير لأولادهن. تقدم "هُن" في التقرير التالي طريقة عمل عجينة الكريب الاقتصادية على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي. طريقة عمل تورتة كريب ببسكويت الشوكولاتة مقادير عجينة الكريب الاقتصادية: 2 كوب دقيق 1 ملعقة صغيرة سكر نصف ملعقة صغيرة ملح ماء للعجن Advertisements زيت للدهن طريقة تحضير عجينة الكريب الاقتصادية: - يخلط الدقيق والسكر والملح والماء - يقلب الخليط حتى الحصول على عجينة سائلة متوسطة القوام - يصب الخليط على مراحل في صينية كريب مدهونة بالزيت - يقلب على الوجه الآخر ويقدم عند تمام النضج

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