حكم ركوب الفتاة مع زميلها في السيارة بمفردهما

أجابت دار الإفتاء المصرية عن مدى جواز أن تركب الفتاة مع زميلها بمفردها في سيارته لتوصيلها.

وفي الفتوى التي حملت رقم 853، رد الدكتور علي جمعة، مفتي ديار الجمهورية السابق، بأن الأصل في ذلك الجواز مع مراعاة الضوابط الشرعية، والحدود الدينية، وهي الحفاظ على الحواس أن تقتحم ما حرم الله، وبعدم الخروج إلى أماكن تتحقق معها الخلوة الممنوعة، وبعدم التلبس بالسفر إلا من ضرورة أو حاجة شديدة تنزل منزلة الضرورة، ويبقى الجواز قائمًا ما لم تقتحم الحرمة الشرعية، فحينها تحرم هذه الصحبة.

وتابع مفتي الجمهورية السابق أنه في حالة الحرج الشخصي فمن الممكن أن تتحاشى ذلك خشية الوقوع في الحرام، فكان السلف الصالح يتركون سبعين بابًا من أبواب الحلال مخافة الوقوع في الحرام، وهذا الوضع وأمثاله هو مورد حديث: "استفت قلبك واستفت نفسك -قالها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث مرات، البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في النفس، وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك"، كل هذا شريطة ألا تحرم الحلال، ولكن تناول منه ما يناسبك واترك ما لا يناسبك، واعتذر لزميلاتك بأدب، وبشكل لا يسيء إليك ولا إلى الدين الحنيف.