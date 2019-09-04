مصممة الأزياء فيكتوريا بيكهام تعتمدُ على عارضة "هزيلة" وتواجه انتقادات المتابعين

لندن - لايف ستايل
تعرّضت النجمة ومصممة الأزياء الشهيرة، فيكتوريا بيكهام لانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي بعد الترويج لملابس جديدة عن طريق عارضة أزياء "نحيلة".
وشاركت مصممة الأزياء البريطانية، البالغة من العمر 45 عامًا، صورةً لامرأة تعرض فستانًا أبيض اللون مطبوعًا على حسابها على "إنستغرام"، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
ولم يلتفت المتابعون للفستان المعروض، وقاموا بالتعليق على شكل المرأة النحيلة، والتي أشار الكثيرون إلى أنها تبدو مريضة و"كهيكل عظمي"، وليست هذه هي المرة الأولى التي تواجه فيها فيكتوريا انتقادات بسبب اختيارها للعارضات.
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وعلّق أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي: "أطعمي عارضاتك، سوف تموت إذا لم تتناول وجبة أخرى، من المحزن أن ترى أيقونة مثلك تروج لعارضات سيئات المظهر".
وكتب آخر، "لا أستطيع أن أصدق أن هذه المرأة لديها ابنة صغيرة ولا تزال تفكر في استخدام عارضات مثل هذه، إنها بحاجة إلى استخدام جميع أنواع الأجسام في حملاتها!".
وأضاف ثالث، "هل عارضاتك أصبحن أكثر نحافة، ماذا تُعلّمين ابنتك والفتيات الصغيرات الأخريات، هذا خطأ فيكتوريا، في الحقيقة ليست نظرة جيدة، لقد دُهشت من أن هذه الصورة حصلت على الكثير من الإعجاب!".
وقال أحدهم، "مخيف المنظر، وما هو أكثر رعبًا التفكير في مدى مرضها"، كما أضاف أحدهم، "أعطيها وجبة سعيدة! إنها تبدو مريضة!".
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