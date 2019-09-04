بفيتامين "سي وأي".. ومكملات غذائية تزيد طول الشعر

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

إذا كنتِ تعانين من تساقط الشعر بشكل يومي، خاصة في فترة تغير الفصول، إليك بعض الحلول المضمونة للتخلص من هذه المشكلة، بحسب ما جاء على موقع 24الإماراتي:

- لمنع تساقط الشعر وزيادة نموه اختاري توليفة المكملات التي تحتوي على فيتامين "سي" والزنك والبيوتين، وتناوليها لمدة 90 يوماً، بإشراف طبي.

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- لتقليل ترقّق الشعر وتساقطه، وعلاج إجهاد فروة الرأس اختاري التوليفة الغنية بالبروتين وفيتامين "إي" و"سي" اللذين يعملان كمضادات للأكسدة.

- وإذا كنتِ تلاحظين نمطاً من الصلع في بدايته تناولي توليفة مكملات تحتوي على فيتامين "ب12" والزنك والحديد والبروتين لزيادة وصول الدم إلى بصيلات الشعر.

- وتتوفر أيضاً مكملات تعزّز نمو الشعر تحتوي على فيتامين "أ" و"ب" و"د" ومعدن السيلينيوم والمغنيسيوم إلى جانب دهون أوميغا3. وهي توليفة فعّالة من المغذيات.