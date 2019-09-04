قبل الدراسة.. تعرفي على الوقت المثالي لنوم واستيقاظ الأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

يتعرض الكثير للسهر خصوصاً مع انتشار أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة ووسائل التسلية والترفيه، وكذلك يتأخر الأطفال في السهر، إلا أن هذه العادة مضرة بصحتهم الجسدية والعقلية، خاصة مع العودة إلى المدارس، إذ يضطر الأطفال للاستيقاظ باكراً للالتحاق بمدارسهم، بحسب ما جاء علي موقع "24" الإماراتي:

وعلى الأهل التقيد بمواعيد النوم والاستيقاظ التي يحددها الخبراء، للحفاظ على أطفالهم، وتعزيز قدراتهم الإدراكية والمعرفية في الحصص الدراسية.

ويختلف الموعد المثالي لنوم واستيقاظ الأطفال بحسب العمر، فكل مرحلة عمرية تحتاج إلى متطلبات جسدية مختلفة عن المرحلة الأخرى.

فعلى سبيل المثال، إذا كان الطفل في الـ 5، ويجب أن يستيقظ في 6:15 صباحاً، فمن الضروري أن ينام في الـ 7:00 مساءً، في حين أن طفل العاشرة يجب أن ينام في 8:15 ليستيقظ في نفس الموعد.

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ويجب أن يحصل الرضع بين عمر 4 و 12 شهراً على 12 إلى 16 ساعة من النوم، وأن يحصل الأطفال بين عام واحد وعامين على 11 إلى 14 ساعة نوم، والأطفال بين 3 إلى 5 أعوام، على 10 إلى 13 ساعة نوم، وبين 6 و12 عاماً على ما بين 9 و 12 ساعة في الليلة.

في حين يجب أن ينام المراهقون بين 8 و 10 ساعات في الليلة.

ويوضح الجدول التالي ساعات النوم المثالية حسب كل مرحلة عمرية وفقاً لموقع ميديكال ألارت الطبي: