فيديو.. حبيبة إكرامي ترقص وتغني مع صديقاتها على نغمات مهرجان شعبي

تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، فيديو جديدا لحبيبة إكرامي، زوجة رمضان صبحي، لاعب النادي الأهلي، وابنة إكرامي الشحات، وشقيقة شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي.
وظهرت حبيبة إكرامي، وهي ترقص وتغني مع صديقاتها من إحدى حفلات عيد الميلاد، على مهرجان "باشا" الشعبي.
وتزوج رمضان صبحي من حبيبة إكرامي، في 27 يونيو 2017، وينتظر مولوده الأول منها قريبا.
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